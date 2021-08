Dziennikarka „GW” napisała do Mentzena. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała

Sławomir Mentzen, doktor ekonomii, ekspert Konfederacji ds. finansów, a także właściciel Browaru „Mentzen” – ujawnił w swoich mediach społecznościowych treść korespondencji z dziennikarką „Gazety Wyborczej”.

Sławomir Mentzen ujawnił na swoim Facebooku, że „do Browaru Mentzen trafił właśnie mail z Gazety Wyborczej”.

Ekonomista ujawnił jego treść:

„Szanowni Państwo,

jestem dziennikarką „Gazety Wyborczej”, piszę do Państwa w związku z reklamą piwa, w której wykorzystaliście zdjęcie posła Franciszka Sterczewskiego usiłującego dostarczyć pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Pod postem z tą reklamą na Facebooku są dziesiątki krytycznych komentarzy, w tym nawoływanie do bojkotu Waszego piwa. Czy zamierzają Państwo w jakiś sposób odnieść się do tych głosów? Podtrzymują Państwo przekonanie, że reklamowanie piwa poprzez wykorzystanie tematu uchodźców na granicy to dobry pomysł?”

– Odpisałem następująco – pisze Mentzen i przedstawia treść swojej odpowiedzi:

„Szanowna Pani,

poseł Sterczewski, który nielegalnie próbował przekroczyć granicę z Białorusią, stał się, dzięki swojemu biegowi w stylu Benny’ego Hilla, memem. Współcześnie firmy wykorzystują memy do prowadzenia działań reklamowych. Komentarzy pozytywnych mieliśmy o rząd wielkości więcej niż negatywnych, do tego uzyskaliśmy wiele tysięcy pozytywnych reakcji na FB, dlatego uważam, że mem który udostępniliśmy, był dobrze przyjęty.

Jednocześnie muszę zauważyć, że to poseł Sterczewski wykorzystuje zwożonych na granicę przez Aleksandra Łukaszenkę uchodźców do swojej działalności politycznej, próbując się w ten sposób promować, co zresztą bardzo dobrze mu wychodzi, niestety kosztem powagi naszego państwa.

Czekam z niecierpliwością na bojkot mojego Browaru przez środowiska skrajnej lewicy. Byłbym niezwykle szczęśliwy, gdyby Gazeta Wyborcza przyłączyła się do tego bojkotu. Mogę nawet podesłać na adres redakcji skrzynkę piwa z Browaru Mentzen, które redakcja będzie mogła uroczyście wylać na ulicę.

Pozdrawiam

Sławomir Mentzen”