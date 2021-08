Obowiązkowe szczepienia dla tych grup. Nowe rozporządzenie ministra zdrowia

Pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. W ocenie prawników zapisy tam zawarte mogą de facto oznaczać obowiązek szczepień dla wybranych grup.

W rozporządzeniu powołano się na art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W rozporządzeniu określono, że metodą zapobiegania grypie sezonowej są szczepienia ochronne przeciwko tej chorobie zakaźnej.

W dokumencie tym wymieniono grupy, które mają być objęte szczepieniami. Są wśród nich:

„osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie”,

„osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym”,

„osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium”,

„nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni”,

„studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów”,

„osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego”,

„osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy”.

Ponadto szczepieniami mają być także objęci:

pacjenci: zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów – stacjonarnych lub domowych oraz oddziałów medycyny paliatywnej.

Do grup wymienionych w rozporządzeniu zaliczono także:

osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub podopiecznych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym czy osobom w podeszłym wieku.

Zapis rozporządzenia obejmuje również:

„osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Kolejną grupą są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych. Rozporządzenie obejmuje:

„funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze”.

Ponadto wymieniono:

Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

W myśl rozporządzenia szczepionki na grypę dla tych osób finansowane są z budżetu państwa – czyli pieniędzy podatników.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

„Jakieś szczepionki trzeba sprzedać, jak nie przeciwko Covid 19 to przeciwko grypie. Obowiązek szczepień przeciwko grypie w określonych grupach zawodowych” – skomentował na Twitterze prawnik Piotr Schramm.

Mimo że w rozporządzeniu nie pada słowo „obowiązkowe” w odniesieniu do szczepień na grypę, to jednak prawnicy twierdzą, że przepisy mogą być tak interpretowane. Nie ma natomiast mowy o tym, co w przypadku odmowy szczepienia. Nie można więc z pewnością mówić o przymusie szczepień.

Źródła: Twitter/sip.lex.pl/NCzas