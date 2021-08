Austria nie przyjmie więcej migrantów? Jasne stanowisko kanclerza Kurza

Austriacki kanclerz Sebastian Kurz obiecał Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) restrykcyjny kurs polityki migracyjnej. Wskazał, że dla demokracji szczególnie istotne jest to „kto tu mieszka i w co wierzą ludzie”. W ocenie polityka, ze względu na odpowiedzialność za kraj, nie można przyjmować więcej ludzi niż jest się w stanie zintegrować z austriackim społeczeństwem.

Sebastian Kurz został znaczącą większością głosów ponownie wybrany na przewodniczącego chrześcijańsko-demokratycznej ÖVP. Podczas sobotniej konwencji w St. Pölten głosowało na niego 99,4 proc. delegatów. Tym samym poprawił swój wynik z 2017 roku, kiedy to głosowało na niego 98,7 proc.

W swoim przemówieniu na zjeździe partii Kurz oświadczył, że jest zwolennikiem twardego kursu polityki migracyjnej. – Austria zrobiła już wiele w zakresie imigracji, przyjmując ponad 120 tys. uchodźców od 2015 r. – przypomniał.

– Przede wszystkim ponosimy odpowiedzialność za nasz kraj. (…) Ostatecznie decydujące znaczenie dla demokracji ma to, kto tu mieszka i w co ludzie wierzą. To dla nas oznacza, że nie możemy przyjmować więcej ludzi, niż jesteśmy w stanie zintegrować – wskazał.

Kurz mówił to także w odniesieniu do sytuacji w Afganistanie. Wcześniej austriacki kanclerz oświadczył, że jest przeciwny przyjmowaniu migrantów z tego kraju. – To się nie wydarzy za mojej kadencji – oświadczył.

Kanclerz Kurz podkreślał, że duża liczba Afgańczyków została przyjęta do Austrii w ostatnich latach. – Nie wolno nam powtarzać błędów z 2015 roku – stwierdził. „Wiener Zeitung Presse” podaje, że do 2020 roku Austria przyjęła 40 096 uchodźców z Afganistanu, zarejestrowanych przez UNHCR.

„Obecnie migranci docierają do Austrii «szlakiem bałkańskim», który znów jest intensywnie wykorzystywany. W tym roku przyjechało w ten sposób już ok. 8 tys. osób, z czego jedna piąta pochodzi z Afganistanu” – pisze FAZ i podkreśla, że „Wiedeń jest zaniepokojony nie tyle samą liczbą kontyngentów uchodźców (…), ile przemytem ludzi i nielegalną migracją”.

Źródła: welt.de/PAP