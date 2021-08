Awans Hurkacza do drugiej rundy US Open [VIDEO]

Hurkacz jak na razie z 82. na liście ATP, z Gierasimowem mierzy się podczas US Open po raz kolejny. Trzy lata temu spotkali się w kwalifikacjach i wówczas również Polak też nie stracił seta.

W drugiej rundzie półfinalistę tegorocznego Wimbledonu czeka teraz mecz z Włochem Andreasem Seppim lub Węgrem Martonem Fucsovicsem. 24-letni wrocławianin w Nowym Jorku jeszcze nigdy nie dotarł do trzeciej fazy zmagań.

W tegorocznej edycji zgłosił się również do debla, w którym partnerować mu będzie Szymon Walków. Hurkacz błysnął formą, więc tym razem liczymy na kolejne fazy turnieju.

W pierwszej rundzie odpadła już Magda Linette, która uległa Amerykance Cori Gauff 7:5 3:6 4:6, a także Kamil Majchrzak, który przegrał z Finem Emilemi Ruusuvourim 4:6 2:6 6:3 1:6.

Rozstawiona z numerem siódmym Iga Świątek też gra dzisiaj i nie powinna mieć problemów ze 194. w światowym rankingu Amerykanką Loeb. 26-letnia reprezentantka gospodarzy do głównej części US Open musiała przebijać się przez trzystopniowe eliminacje.

𝗛𝘂𝗿𝗸𝗮𝗰𝘇 𝗵𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗿𝘆 🇵🇱

Hubert Hurkacz defeats Egor Gerasimov 6-3, 6-4, 6-3 with 1️⃣4️⃣ aces along the way! @HubertHurkacz | #USOpen pic.twitter.com/J5SOmobh9c

— Live Tennis (@livetennis) August 31, 2021