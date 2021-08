Dyrektor Muzeum Narodowego został prezydentem Estonii

Karis, deklaruje przywiązanie do wartości liberalno-konserwatywnych. Urząd obejmie w październiku i zastąpi na stanowisku głowy państwa obecną prezydent Kersti Kaljulaid.

63-letni Karis,z wykształcenia jest genetykiem molekularnym i biologiem. Studiował w Wielkiej Brytanii, Estonii, Niemczech i Holandii. Ostatnio piastował jednak funkcję dyrektora Muzeum Narodowego. Został kandydatem koalicji rządowej – liberalnej Estońskiej Partii Reform (RE) premier Kai Kallas oraz Estońskiej Partii Centrum byłego premiera Juriego Ratasa (2016-2021). W głosowaniu podczas drugiej tury Karis uzyskał także poparcie części posłów opozycji.

Jak podano w komunikacie Zgromadzenia Państwowego (Riigikogu) głosowało na niego 72 deputowanych w 101-osobowym parlamencie. Podczas pierwszej tury, która odbyła się w poniedziałek, zebrał 63 głosy (wymagana większość to 68).

Pytany przed wyborami przez lokalne media o poglądy i możliwe przyszłe działania jako głowa państwa odpowiedział, że jest przywiązany do wartości konserwatywnych – kultury oraz języka.

„Estonia powinna być inteligentnym i wykształconym narodem” – mówił w programie telewizji publicznej ERR. Wskazał przy tym na wyniki międzynarodowych testów szkolnych PISA, w których młodzi Estończycy w ostatnich edycjach rankingu zajmowali czołowe miejsca.

Karis wcześniej był także rektorem Uniwersytetu w Tartu. Zaznaczył jednak, że przejście całego systemu edukacji wyłącznie na język estoński „z dnia na dzień nie jest możliwe, ani też racjonalne”. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów w kraju (w tej liczącej ok. 1,3 mln mieszkańców byłej republice radzieckiej około jednej czwartej mieszkańców kraju jest rosyjskojęzycznych).

Rolą prezydenta Estonii jest przede wszystkim reprezentowanie kraju za granicą. Jako głowa państwa prezydent jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych, oficjalnie dokonuje zaprzysiężenia członków rządu, podpisuje ustawy oraz dysponuje prawem weta. Karis zostanie piątym prezydentem od czasu odzyskania niepodległości po rozpadzie Związku Sowieckiego.

