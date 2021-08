Sąd: Prezentacja flag III Rzeszy w dniu święta niepodległości nie jest karalna

Sąd rejonowy w Helsinkach uwolnił od zarzutu podżegania do nienawiści uczestników marszu niepodległości za niesienie nazistowskich sztandarów ze swastykami. Prokurator zamierza złożyć apelację.

Rozpatrywana w poniedziałek sprawa dotyczy kilku mężczyzn, którzy brali udział w pochodzie z okazji święta niepodległości Finlandii w 2018 r. i maszerując ulicami Helsinek, prezentowali sztandary z symbolami III Rzeszy. Zostali oni wtedy zatrzymani przez policję, a czerwone flagi z symbolem czarnej swastyki wpisanej w białe koło zostały im skonfiskowane. Policjanci argumentowali, że nie chcieli dopuścić do starcia z uczestnikami kontrdemonstracji.

Sąd uznał, że mężczyźni, którzy nie chcieli oddać policji flag, zostali także niesłusznie oskarżeni o stawianie oporu funkcjonariuszom. Według sądu policja nie miała w tym przypadku podstaw do ingerencji w pochód (wolność zgromadzeń).

Prokurator Generalna Raija Toiviainen nie kryła niezadowolenia z wyroku sądu. Według niej poprzez prezentację takiego rodzaju symbolu swastyki odwołano się do narodowosocjalistycznej ideologii nazistowskich Niemiec i naruszono w ten sposób poważnie równość oraz prawa człowieka.

– Nie oznacza to nic innego jak wyrażenie poglądu o grupach mniejszościowych. Uważam, że także ogół rozumie, iż przesłanie związane z tymi sztandarami jest groźne i znieważające – dodała cytowana przez Fińską Agencję Prasową STT.

Prokurator przypomniała także, że oskarżeni przez nią uczestnicy marszu byli członkami neonazistowskiego oddziału Nordyckiego Ruchu Oporu (Pohjoismainen Vastarintaliike – PVL), który wyrokiem Sądu Najwyższego z 2020 r. został zdelegalizowany w Finlandii. Sąd uznał wtedy, że działalność organizacji jest „sprzeczna z prawem” i „nie wpisuje się ani w ochronę wolności słowa, ani w swobodę zrzeszania się”.

Według sądu rejonowego w Helsinkach prezentowane podczas marszu flagi są ogólnie łączone z ideologia nazistowskich Niemiec lat 40. XX w., której częścią było prześladowanie Żydów i ludobójstwo. Oskarżeni poprzez niesienie flag szerzyli zgodny z tym przekaz. Jednak – jak podkreślono – samo prezentowanie flagi nie wypełnia znamion przestępstwa nawoływania do nienawiści przeciwko grupom etnicznym. Podżeganie do nienawiści to grożenie jakiejś grupie ludzi, głoszenie oszczerstw lub zniewaga (np. z powodu rasy lub religii).

W Finlandii symbol swastyki nie jest zakazany (do niedawna jeszcze była jednym z symboli sił powietrznych). Pierwszy przy raz prezentacja sztandarów nazistowskich została jednak poddana ocenie z punktu widzenia kodeksu karnego.

Według wolnościowców żaden symbol nie powinien być zakazany. Samo prezentowanie danego symbolu nie powinno być przestępstwem.

Źródło: PAP