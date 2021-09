COVIDIAŃSKI AMOK. Domowe testy na koronawirusa dla niezaszczepionych dzieci przed pójściem do szkoły 1 września

Rodzice wszystkich niezaszczepionych przeciw Covid-19 dzieci w Izraelu są zachęcani do przeprowadzenia w domu szybkiego i darmowego testu antygenowego. Z ok. 2,4 mln uczniów, którzy w środę rozpoczną nowy rok szkolny 87 tys. pozostaje na kwarantannie – podaje we wtorek portal Ynet.

Już 1 września wszystkie przedszkolaki i wszyscy uczniowie będą proszeni o przedstawienie w szkołach deklaracji rodziców, która potwierdzi, że zbadali oni w domu swoje dzieci, a wyniki wskazują, że nie są one zainfekowane.

W ciągu ostatniego tygodnia dzieciom w wieku od 3 do 16 lat, w tym zaszczepionym i tym, które przeszły już Covid-19, rozdawano zestawy testów. Ich rodzice zostali poproszeni o pobranie wymazu z nosa swoich pociech i sprawdzenie wyników na module wyglądającym podobnie do domowego testu ciążowego.

Dzieci, które otrzymały pozytywny wynik testu antygenowego są kierowane na dodatkowy i dokładniejszy test na obecność koronawirusa metodą PCR.

Zalecenie ministerstwa oświaty, by wykonywać testy domowe, nie wpływa na fakt, że na teren szkoły czy przedszkola mogą wejść wszyscy uczniowie, o ile nie zostali skierowani na kwarantannę na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR lub potwierdzonego kontaktu z zakażonymi w przeciągu ostatnich dwóch tygodni.

Oznacza to, że dzieci bez podpisanej przez rodzica deklaracji nadal mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

„Operacja testów domowych opiera się na solidarności społecznej, a nie na wymogach prawnych. Rodzice nie są prawnie zobowiązani do przeprowadzania testów domowych, ale oczekuje się, że w generalnie będą to robić z poczucia odpowiedzialności” – komentuje portal Times of Israel.

W poniedziałek w Izraelu potwierdzono ponad 10 900 nowych zakażeń, co jest nowym jednodniowym rekordem od wybuchu pandemii.

Źródło: PAP