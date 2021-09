Belgia dopiero teraz znosi większość restrykcji w kościołach

1 września nastąpił koniec ograniczeń dla Mszy św. w kościołach Belgii. Katolicy są niemal na końcu listy znoszenia obostrzeń. Przez miesiące, od 1 listopada 2020 roku, obowiązywał limit wiernych w kościołach, który wynosił 15 osób. 27 czerwca 2021 rok zezwolono na wejście do świątyń do 200 osób z zachowaniem odległości 1,5 m między każdym wiernym i zastosowaniem środków sanitarnych.

Teraz belgijscy katolicy zostają zwolnieni z tych ograniczeń od 1 września. Jednak w przypadku mszy w Brukseli zasady nie zostają złagodzone i restrykcje będą utrzymane. Katolicy liczyli na złagodzenie obostrzeń od wielu miesięcy, ale ich postulaty znajdowały się na końcowych miejscach rządowej listy priorytetów.

Dochodziło nawet do spektakularnych protestów. W Arlon, proboszcz parafii wystawił pustą trumnę przy wejściu do swojego kościoła, jako symbol śmierci życia liturgicznego. Termin „niesprawiedliwość” był wielokrotnie używany przez wiernych. Wskazywano, że rząd naruszał wolność wyznania zapisaną w artykule 19 Konstytucji. W tym samym czasie Belgowie mieli swobodny dostęp do np. dużych sklepów.

Od kilku miesięcy wielu wiernych domagało się zniesienia zakazów. Na tym tle powstały nawet napięcia między biskupami a wiernymi, którzy zarzucali hierarchom brak zaangażowania w nacisk na władzę. Ks. bp Jean Kockerols – biskup pomocniczy Mechelen-Bruksela – tłumaczył, że chociaż niektórzy krytykują biskupów, iż są „niewystarczająco słyszani przez rząd, to robimy, co możemy!”. Hierarcha dodał, że „praktyki religijne i wpływ Kościoła nie mają większego znaczenia dla rządu” i są „poza polem widzenia władz publicznych”.

Wydaje się jednak, że belgijski episkopat przyjął narrację władz i uległ koronawirusowej panice. W dalszym ciągu biskupi wydają apele o „poszanowanie środków bezpieczeństwa proponowanych przez rząd” i wzywają wiernych do szczepienia się. Wikariat generalny Liège podała nawet kilka konkretnych zaleceń dla księży, w tym „preferowanie komunii na rękę”.

Wydany 26 sierpnia 2021 r. dekret ministerialny, który wszedł w życie 1 września pozostawia tylko wymóg zakładania w kościołach masek. W Brukseli wszystkie ograniczenia pozostają, co tłumaczy się tym, że sytuacja pandemiczna jest tam uważana wciąż za krytyczną.

Źródło: Famille Chretien/ RTBF