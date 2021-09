Cezary Pazura o Januszu Korwin-Mikke: „Dzielnie walczy z utopią. Bez rezultatu”. Jest odpowiedź polityka [VIDEO]

Cezary Pazura na swoim kanale na YouTube robił przegląd memów. Bohaterem jednego z nich był Janusz Korwin-Mikke. Aktor odniósł się do postaci polityka. Te słowa mogą zaskakiwać.

Wśród memów, które znalazły się w odcinku na kanale sławnego aktora, był także jeden przedstawiający Janusza Korwin-Mikkego z łabędziami. „Janusz Korwin-Mikke tłumaczący łabędziom, że u niego na okruszki muszą zapracować. Mazury, 2018” – głosił podpis zdjęcia.

– To jest dobry mem. Powiem wam, dlaczego. Bo te łabędzie nie znają Korwina-Mikkego i do niego przypłynęły. Jak by go znały, to by zostały hen tam po drugiej stronie – skomentował Pazura.

– Żeby nie było, że ja mówię coś nie tak o panu Korwinie. Z pełnym szacunkiem. Ten facet ma genialną wiedzę, jest super wykształcony, umie łączyć fakty – wbrew pozorom – i wiedzę swoją z tym, co go otacza, a to, że jego poglądy nie są do końca popularne, to świadczy o tym, że żyjemy jednak w Matrixie – dodał aktor.

– Nie ma tak, że wam dadzą. Musisz zapracować. Jak będziesz pracował, to będzie cię stać, żeby przeżyć, a jak będziesz zapi******ł, to dopiero będziesz mógł odłożyć. I to mówi Korwin-Mikke i niestety ma rację – wyjaśniał swoim fanom Pazura.

– Mówię niestety, bo bym wolał inaczej, ale to już są marzenia. To jest utopia (…), a pan Korwin-Mikke dzielnie walczy z utopią. Bez rezultatu – skwitował.

Do słów aktora odniósł się sam Janusz Korwin-Mikke. „Panie Czarku! Chłopaki nie płaczą. Jak to był napisał śp. Adam Asnyk:

«Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…»” – rozpoczął polityk.

„Czego socjaliści boją się najbardziej? Kilku słów Prawdy. Że socjaliści to pluskwy żyjące z cudzej pracy. Znakomita robota! – ocenił Janusz Korwin-Mikke.

