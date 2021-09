COVIDOWY AMOK w Nowym Jorku. W każdej szkole będzie punkt szprycowania

W każdej szkole w mieście Nowy Jork, w której uczą się dzieci powyżej 12. roku życia, od pierwszego tygodnia zajęć będzie punkt szczepień przeciw Covid-19 – zapowiedziała w środę kanclerz ds. szkół Meisha Porter. Dzieci wrócą do szkół publicznych 13 września.

Porter powiadomiła o punktach szczepień w trakcie przesłuchań Rady Miejskiej z inicjatywy przewodniczącego komisji ds. edukacji Marka Treygera. Mówił on w minionym tygodniu, że otwarcie szkół wiąże się z wieloma pytaniami bez odpowiedzi.

Jak przypomniała stacja radiowa WCBS, burmistrz Bill de Blasio oraz miejscy urzędnicy odpowiedzialni za oświatę przedstawili w zeszłym tygodniu plany dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach. Podkreślili, że w tym roku nie będzie zdalnego nauczania.

Porter wyszczególniła wówczas środki ostrożności, które miasto podejmuje, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo. Zauważono jednak, że wciąż istnieje wiele pytań dotyczących m.in. instrukcji dla uczniów poddanych kwarantannie czy zgłaszania statusu szczepień dzieci i nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem władz miejskich wszyscy nowojorscy nauczyciele i pracownicy szkół muszą otrzymać pierwszą szczepionkę Covid-19 do 27 września. Nie ma takiego obowiązku dla uczniów, ale rodzice są zachęcani do zaszczepienia dzieci powyżej 12. roku życia.

Lokalne nowojorskie media podkreślają, że de Blasio i jego współpracownicy intensywnie zabiegają o zaszczepienie uprawnionych do tego uczniów. Jak przekonują, jest to najlepszą ochroną przed koronawirusem i jego wysoce zakaźnym wariantem Delta.

– Wygląda na to, że wysiłki przyniosły dobry początek. (…) Do tej pory 325 tys. dzieci w wieku od 12 do 17 lat zostało zaszczepionych – mówił w środę de Blasio.

Niektórzy uczniowie wracają do klas po raz pierwszy od marca zeszłego roku, gdy wybuchł kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Źródło: PAP