Kolejna pandemia? Przez tajemniczą chorobę zmarło już 40 dzieci

Łącznie do tej pory na tajemniczą chorobę zmarło 70 osób. Objawy to odwodnienie, nudności, bóle głowy i stawów. Możliwe, że to pochodna wirusa dengi.

Pierwszy przypadek zarejestrowano 18 sierpnia. Od tego czasu na tajemniczą chorobę zmarło już 40 dzieci.



– Hospitalizowani pacjenci, zwłaszcza dzieci, umierają bardzo szybko – mówiła „The Independent” dr Neeta Kulszresta z miasta Firozabad.

Główne objawy choroby to odwodnienie, nudności, bóle głowy i stawów, ale poza nimi może występować także wysypka.

Według lekarzy – choroba może być pochodną wirusa dengi, którego przenoszą komary.

Najstraszniejsze w tajemniczej chorobie jest to, że atakuje głównie nie dorosłych, a dzieci.

– Liczba przypadków wzrosła w ciągu ostatnich pięciu dni, a 90 proc. pacjentów dotkniętych chorobą to dzieci. U wielu osób odnotowano pozytywny wynik na obecność wirusa dengi. Są też tacy, u których co prawda zaobserwowano spadek liczby płytek krwi – co jest typowym objawem dengi – ale wynik testu na obecność wirusa był negatywny – stwierdziła w rozmowie z „The Hindu” dr Sangita Aneha z Autonomicznego Państwowego Szpitala Medycznego w Uttar Pradesh.

