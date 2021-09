Naukowiec UJAWNIA: „To, że noszenie masek jest szkodliwe nie podlega dyskusji”

Biolog medyczny dr Piotr Witczak odniósł się na Twitterze do skutków noszenia masek. Wskazał, że maskowanie jest niewątpliwie szkodliwe.

„To, że noszenie masek jest szkodliwe nie podlega dyskusji [1] Można się spierać w jakim stopniu i warunkach, dla kogo bardziej/mniej” – wskazał dr Piotr Witczak.

Naukowiec zauważył też, że w kontekście oceny stosunku korzyści do ryzyka powinno paść następujące pytanie: „Ile osób musi nosić maski, żeby zapobiec jednemu przypadkowi Covid-19 tygodniowo?”. Podkreślił, że według Norwegian Institute of Public Health (NIZP) jest to liczba wynosząca 200 tys. Naukowiec załączył publikację norweskiego instytutu.

„Oczywiście to zależy od syt epidem, typu maski, szczelności, dyscypliny Ta wartość będzie o wiele wyższa dla objaw lub ciężkiego C19” – wskazał.

„Maski powinny być wysoce skuteczne, żeby to miało sens, a mamy wątpliwość czy w ogóle są” – dodał dr Witczak.

W jednym z przytoczonych przez niego badań czytamy, że „literatura przedmiotu ujawniła istotne negatywne skutki masek w wielu dyscyplinach”. Naukowcy zwrócili uwagę na pogorszenie się stanu psychicznego i fizycznego.

„Zobiektywizowana ocena wykazała zmiany w fizjologii oddechowej osób noszących maski z istotną korelacją spadku O2 i zmęczenia” – czytamy. Ponadto występuje także niewydolność oddechowa. Naukowcy opisali też Zespół Wyczerpania Wywołany Maską (Mask-Induced Exhaustion Syndrome – MIES), czyli zespół wielu nawracających objawów.

„Przedłużone noszenie masek przez populację ogólną może prowadzić do istotnych skutków i konsekwencji w wielu dziedzinach medycyny” – oceniono.