[TYLKO U NAS] Grzegorz Braun: Szczepienia są kolejnym etapem upaństwawiania ludzkiego stada [VIDEO]

– Pamiętacie państwo, kiedyśmy wespół w zespół z panem redaktorem Sommerem jeszcze w poprzednim roku przepowiadali, że to o szczepienia właśnie będzie chodziło – mówił podczas wizyty w studiu Tomasza Sommera poseł Grzegorz Braun.

– Szczepienia są kolejnym etapem upaństwawiania ludzkiego stada przez rządy i korporacje – powiedział Grzegorz Braun goszcząc w studiu Tomasza Sommera.

– Wtedy zdawało się to wszystkim […] mało wiarygodne – kontynuował poseł reprezentujący konserwatywne skrzydło Konfederacji.

Polityk zauważył, że nie minęły jeszcze dwa lata, a okazało się, że szczepionka „to jest ten towar, który wszystkim trzeba sprzedać”.

– A już czwarta fala, trzecia szczepionka i co tam jeszcze w perspektywie – wymienia Braun.

Tomasz Sommer podał przykład Królestwa Danii, które od 9 września będzie traktowało covida jak zwykłą chorobę. Grzegorz Braun przyznał, że to jest właściwe podejście.

– Kto się źle czuje – niechaj śpieszy do lekarza – stwierdził polityk.

Dalej Grzegorz Braun mówił o wyrokach ws. mandatów i kar za nieprzestrzeganie obostrzeń. Poseł powiedział, że takich wyroków nazbierały się „setki”.

– Najważniejszy z tego wszystkiego jest wyrok Sądu Najwyższego, w uzasadnieniu którego stoi czarno na białym, że żadne okoliczności – pandemiczne, czy niepandemiczne – nie usprawiedliwiają tworzenia prawa – cytuję – „na skróty” – powiedział polityk.

Poseł Braun stwierdził, że działania rządu były „nielegalne” i „bezprawne”. – Każdy, kto grozi narodowi lockdownem, segregacją […] moim zdaniem […] popełnia czyn zdefiniowany w art. 18 Kodeksu Karnego, a to jest – podżeganie do przestępstwa – uważa konfederata.

– To jest zachęcanie do dyskryminacji, a segregacja to przecież dyskryminacja, czy też grożenie […] pozbawieniem praw konstytucyjnych – to też jest przestępstwa – mówi dalej polityk.

Cały program można obejrzeć na kanale Tomasz Sommer EXTRA: