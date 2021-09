W Polsce zalega najwięcej szczepionek w UE. Kolejne dostawy nadciągają

Polska ma obecnie największe zapasy niewykorzystanych dawek szczepionek przeciw COVID-19 w całej Unii Europejskiej – podaje „Wirtualna Polska”. Mimo to polski rząd ściąga hurtowo kolejne dawki.

Aktualnie liczba niewykorzystanych dawek preparatów przeciwko COVID-19 przekracza 15 mln sztuk. To największe „zapasy” ze wszystkich krajów, które korzystały z unijnego mechanizmu zamawiania szczepionek przeciwko COVID-19.

Mechanizm ten zakładał, że kraje członkowskie w pierwszej fazie kampanii szczepień otrzymywały dostawy proporcjonalne do liczby ludności.

Dlatego też najwięcej dostały dotychczas Niemcy – 114 mln dawek. Polsce przypadło 56 mln dawek. Niemcom zostało oficjalnie 13,5 mln dawek, a Polsce 15 mln dawek.

Z raportu ECDC wynika, że spośród państw UE Polska jest na końcu rankingu wykorzystanych dawek. Gorsze procentowo statystyki mają Bułgaria, Słowenia i Rumunia. Pod względem liczebności najwięcej zapasów ma Polska.

Pomimo dużych zapasów, szczepionki nadal przyjeżdżają do Polski. Tylko w miniony poniedziałek 30 sierpnia nad Wisłę trafiło 1,6 mln dawek Pfizera i 1,05 mln dawek AstraZeneca. W tym tygodniu planowane są jeszcze dostawy preparatów od AstryZeneki i Moderny.

A to nie koniec. Rząd oficjalnie zadeklarował, że kupi co najmniej 100 mln dawek szczepionek. Po co aż tyle, skoro nawet gdyby wszyscy Polacy zaszczepili się dwiema dawkami, zostałyby miliony niewykorzystanych preparatów? Dziś już wiadomo, że chodzi też o trzecią dawkę. Na ilu się skończy, czas pokaże.

Niewykluczone też, że Polska część szczepionek odsprzeda. W połowie sierpnia spieniężyliśmy milion dawek Pfizera do Australii.

Źródło: wp.pl/NCzas