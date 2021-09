Wreszcie wraca lato! Jutro będzie ciepło i słonecznie [PROGNOZA POGODY]

Ze względu na liczne rozpogodzenia nocą będą się tworzyć silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów – poinformowała synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak. Dodała, że w piątek zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, a temperatura może osiągnąć 24 st. C.

„W nocy spodziewamy się wielu przejaśnień i rozpogodzeń. Tylko na południu, głównie w Karpatach może być jeszcze nieco więcej chmur i mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu, a na szczytach Tatr możliwy jest nawet deszcz ze śniegiem i słaby śnieg” – powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak.

Dodała, że ze względu na liczne rozpogodzenia będą się tworzyć silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ze względu na to, że napłynie chłodniejsza masa powietrza, noc będzie chłodna od 5 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat – do 12 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Najcieplej na Wybrzeżu – ok. 13 st. C.

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na przeważającym obszarze kraju. Tylko na północy zbliży się chłodny front atmosferyczny i tam możliwy okresowy wzrost zachmurzenia do dużego oraz słabe przelotne opady deszczu.

Temperatura od 17 st. C na północy, do 24 st. C. na południowym zachodzie. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w wielu miejscach porywisty, na Wybrzeżu także dość silny w porywach do 60 km/h z kierunków zachodnich.

