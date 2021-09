Braun chce dymisji policjantów i Kamińskiego. Bosak: zatłukli niewinnego człowieka

– Do natychmiastowej dymisji: komendanci policji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, razem z ministrem Mariuszem Kamińskim, odpowiedzialni za utrzymywanie atmosfery tolerancji dla bestialstwa – napisał na Twitterze Grzegorz Braun. O co chodzi?

Pod koniec lipca we wrocławskiej izbie wytrzeźwień zmarł 25-letni Dmytro Nikiforenko – Ukrainiec, który przyjechał do Polski do pracy.

„Gazeta Wyborcza” donosi, że Nikiforenko był bity, uderzany policyjną pałką, przyciskany do ziemi. Momentami do ziemi przygniatało go nawet dziewięć osób.

– Cholernie smutny tekst. Lekarze i funkcjonariusze policji zatłukli we Wrocławiu przypadkowego, bezbronnego człowieka. Młodego Ukraińca. W dziewięciu przeciw jednemu. Przy kamerze na izbie wytrzeźwień. Nawet nie wiem jak to skomentować, w cenzuralnych słowach – pisze na Twitterze Krzysztof Bosak – reprezentant narodowego skrzydła Konfederacji.

Grzegorz Braun, przedstawiciel konserwatywnej frakcji w Konfederacji, mówi wprost – muszą posypać się dymisje.

– Do natychmiastowej dymisji: komendanci policji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, razem z ministrem Mariuszem Kamińskim, odpowiedzialni za utrzymywanie atmosfery tolerancji dla bestialstwa (por. przypadki policyjnych zabójstw Igora Stachowiaka czy Bartosza Sokołowskiego) – napisał konfederata na Twitterze.

Śledztwo ws. wydarzeń z 30 lipca prowadzi Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Działania śledczych prowadzone są w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale komentujący sprawę w Internecie piszą o brutalnym morderstwie.

