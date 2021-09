Dworczyk zabrał głos ws. przymusowych szczepień na COVID-19

Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Rady Ministrów, był gościem w RMF FM i wypowiadał się na temat obowiązku szczepień. Minister twierdzi, że rząd nie ma w planach takowego wprowadzać.

– Nie ma co się oszukiwać, że nagle wymyślimy kolejną akcję promocyjną, bo akcji promocyjno-informacyjnych było już bardzo dużo i wszelkie możliwe sposoby były też wykorzystywane w innych krajach. Są tylko dwie możliwości. Jedna to jest długofalowa akcja edukacyjna, tu nie będzie szybkich efektów. Jeśli ktoś chciałby szybki efekt, to są przymusowe szczepienia. My nie chcemy wprowadzać przymusowych szczepień – mówił Michał Dworczyk w RMF FM.

Zapewnienie to napawa optymizmem, choć niektórzy twierdzą, że obowiązek szczepień jest wprowadzany tylnymi drzwiami – poprzez szantażowanie groźbą wprowadzenia lockdownu.

Trudno też brać te słowa ministra za jakiś pewnik świadczący o zamierzeniach rządu, skoro ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że nie będzie dla niego miejsca w gronie ministrów po wrześniowej rekonstrukcji.

Pisaliśmy o tym:

Źródło: RMF FM