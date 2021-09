Co za cyrk! Aktywiści Greenpeace wtargnęli Hołowni na scenę. Przyznał im rację, po czym ich wyprosił [VIDEO]

Aktywiści Greenpeace zakłócili przemówienie Szymona Hołowni podczas Kongresu Polski 2050. Trójka młodych ludzi stanęła obok niego z transparentami: „Polska bez węgla 2030”. „Macie absolutną rację, Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej” – zareagował Hołownia.

Hołownia wyszedł na scenę Kongresu Polski 2050 dopiero po ponad godzinie od rozpoczęcia wydarzenia, po przemówieniach szefa partii Michała Koboski i innych działaczy Polski 2050.

Powiedział, że w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, co może zrobić, aby zostawić pokoleniu jego córki „lepszą Polskę”. – Co to znaczy lepsza Polska? (…) To zielona demokracja. To więcej miejsca na ziemi dla każdego. To solidarność – jeden wspierający drugiego – mówił.

– A co mamy w zamian? Stan wyjątkowy na granicy, a między nami stan wojny. Wspaniały naród, zamiast być zespołem, zwycięską sztafetą, zostaje na końcu, bo trener poszczuł sportowców na siebie. Poszliśmy na wojnę z samym sobą – grzmiał Hołownia.

– Czułem, że wszyscy utknęliśmy w jakimś jądrze ciemności, że na naszych oczach bezczelnie kradnie się nam demokrację, za nasze własne pieniądze napuszcza się jednych na drugich, zawłaszcza państwo i rozdaje nie swoje, kolegom, szwagrom, partnerkom – lamentował.

– Na co jeszcze miałem czekać, przecież trzeba było zacząć działać? – zastanawiał się.

W pewnym momencie na scenę weszło troje eko-aktywistów. Dwoje z nich trzymało transparenty „Polska bez węgla 2030” z logiem Greenpeace. Hołownia w pewnym momencie ich zauważył.

– Postulat odejścia od węgla jest jednym z najważniejszych w naszym programie. Jeżeli pokaże mi pan metodę, jak dojść do Polski bez węgla po 20-,30-letnich zapóźnieniach tak, żeby w ciągu tych 9 lat, do 2030 nie wywołać rewolucji społecznej, niepokojów społecznych, żeby krew nie polała się na ulicach, bardzo chętnie kupię wasz projekt – powiedział Hołownia.

– My pokazujemy perspektywę, która jest możliwa do wykonania. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej, mam nadzieję, że uda się to zrobić do 2035 roku – mówił Hołownia.

Po chwili ochrona wyprowadziła trójkę młodych ludzi ze sceny.

Źródła: PAP/Twitter