COVIDOWY AMOK. Wyślij swoje zdjęcie w 15 minut, albo wyślą policję do ciebie

Wyślij swe zdjęcie w ciągu 15 minut albo to policja zostanie wysłana do ciebie, tak można podsumować najnowsze rozwiązania wdrażane w Australii.

Rząd Australii Południowej (jeden ze stanów Australii – red.) prowadzi próby systemu, który będzie kolejnym krokiem we wdrażaniu totalnej inwigilacji. Obywatele zostaną zmuszeni do zrobienia sobie zdjęcia za pośrednictwem aplikacji rządowej, aby zgłosić swą lokalizację na żądanie w ciągu 15 minut. Jeśli tego nie zrobią może zostać do nich wysłana policja.

Orwellowska aplikacja

Rząd Australii Południowej, jednego z sześciu stanów kraju, opracował i obecnie testuje aplikację tak orwellowską, jak żadna inna w wolnym świecie, aby egzekwować swoje zasady kwarantanny, donosi portal theatlantic.com.

Aplikacja ma dotyczyć osób odbywających podróże międzystanowe w obrębie Australii. Powracający podróżni, poddawani kwarantannie w domu, będą zmuszeni do pobrania aplikacji, która łączy rozpoznawanie twarzy i geolokalizację.

Państwo „będzie kontaktować się z ludźmi losowo, prosząc ich o dostarczenie swojej lokalizacji w ciągu 15 minut”. Jeśli ludzie odmówią zgłoszenia swej lokalizacji lub nie są w stanie tego zrobić, lokalna policja zostanie wysłana, aby sprawdzić to osobiście.

– Nie mówimy im jak często i kiedy, na zasadzie losowej muszą odpowiedzieć w ciągu 15 minut – powiedział premier Australii Południowej Steven Marshall. Jego zdaniem „każdy Australijczyk z Południa powinien czuć się dumny”, że stan jest pionierem we wdrażaniu aplikacji do kwarantanny domowej.

Niewiele się to różni od dosłownego wyposażania ludzi w elektroniczne bransoletki na kostkach, które śledzą ich każdy ruch, jak więźniów w areszcie domowym, zwraca uwagę portal summit.news.

– Niezależnie od Twoich poglądów na temat COVID, to co dzieje się w Australii jest niepokojące, ekstremalne i niebezpieczne – zauważył dziennikarz Glenn Greenwald.