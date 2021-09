Męscy talibowie zgwałcili homoseksualistę, bo brzydzi ich seks homoseksualny

Talibowie zrobili zasadzkę na homoseksualistę. Najpierw zwabili go, udając, że chcą pomóc mu uciec z Afganistanu. Następnie zgwałcili go, pobili i powiadomili jego ojca, że jego syn jest gejem.

Grupa talibów najpierw udawała przyjaciół pewnego homoseksualisty – oferowali mu swoją pomoc. Przez trzy tygodnie pisali z nim w sieci, a następnie udało im się namówić go na spotkanie.

Na spotkaniu okazało się jednak, że wcale nie chcą pomóc mu w ucieczce.

Najpierw zgwałcili mężczyznę (karząc go w ten sposób za stosunki z mężczyznami), później pobili go, a na końcu wyciągnęli od niego numer telefonu do jego ojca i poinformowali go, że jego syn jest gejem.

Z Afganistanu docierają inne bulwersujące informacje. Talibowie mieli m.in. chodzić po domach i zmuszać małe dziewczynki do małżeństwa. Pojawiła się także informacja, że podpalili jakąś kobietę, bo ta źle gotowała.

Wiadomo również, że chcą ukarać aktorki porno – w tym celu oglądają filmy porno i wyszukują grające w nich Afganki, by wpisać je na tzw. „listę śmierci”.

Źródło: The Independent, Polsat News