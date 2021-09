Korekty na „czerwonej liście” zagrożonych wyginięciem zwierząt. Problem dla waranów z Komodo. Tuńczyki mają się lepiej

W Marsylii odbył się kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). W sobotę 4 września dokonano tam aktualizacji listy zagrożonych gatunków. Prawie 30% gatunków z „Czerwonej Listy” IUCN jest wpisane do kategorii „zagrożonych”.

W sumie Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody przeanalizowała status 138 374 gatunków, z czego 38 543 (około 28%) sklasyfikowano w różnych „zagrożonych” kategoriach.

Poza waranami z Komodo, wśród zagrożonych są rekiny i płaszczki. Najwięcej gatunków sklasyfikowano jako zagrożone z powodu przełowienia (37%), 31% ze względu na degradację lub utratę siedlisk i 10% na konsekwencje zmiany klimatu.

Są i postępy. IUCN z satysfakcją odnotowało, że „cztery gatunki tuńczyka poławianego komercyjnie odradzają się dzięki wdrożeniu systemu regionalnych kwot połowowych”.

Organizacja prowadzi 1964 roku „czerwone listy”, które klasyfikują zagrożone zwierzęta i rośliny w dziewięciostopniowej skali. W tym roku IUCN wprowadziła innowację, tworząc „Zielony Status Gatunków”. Ta lista ma mierzyć poziom regeneracji gatunków.

