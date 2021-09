Mentzen kontra Żukowska w Polsacie: „Pożyteczni idioci Łukaszenki” [VIDEO]

Cześć opozycji zachowuje się jak pożyteczni idioci Łukaszenki – nie ma wątpliwości Sławomir Mentzen z Konfederacji. W dyskusji na antenie Polsatu News starł się z Anną Marią Żukowską z Lewicy.

W Polsce nie milknie dyskusja o sytuacji na granicy z Białorusią i wprowadzonym w związku z tym stanem wyjątkowym w przygranicznych miejscowościach.

Sławomir Mentzen zaznaczył, że choć Konfederacji daleko do jakiegokolwiek zaufania dla rządu PiS, to w tej konkretnej sytuacji poprze działania rządu.

– Mamy bardzo, bardzo niskie zaufanie do tego rządu, ale są sprawy takie jak bezpieczeństwo narodowe czy jak zabezpieczenie granic, które są ponad to. Co prawda nie znamy wszystkich faktów, ale wygląda to na sprawę poważną. Na granicę jedzie polskie wojsko, 10 tys. imigrantów czeka na granicy, trwają ćwiczenia Zapad. Dlatego Konfederacja poprze wniosek o stanie wyjątkowym – powiedział Mentzen.

I dodał: – Cześć opozycji zachowuje się jak pożyteczni idioci Łukaszenki. Inaczej tego nazwać nie można.

Z politykiem Konfederacji nie zgodziła się Żukowska z Lewicy.

– Podanie leków i jedzenia np. przez posła Koniecznego osobom, które tam koczują, to działanie na rzecz Łukaszenki? To jest pomoc ludziom, którym nikt nie chce pomóc – uważa.

Do tej wypowiedzi po programie odniósł się w mediach społecznościowych Mentzen.

„Uściślając, to uważam, że jesteście pożytecznymi idiotami Łukaszenki, ułatwiając mu nielegalne przerzucanie ludzi przez granicę i destabilizowanie sytuacji na naszej granicy” – podkreślił polityk Konfederacji.

Zaciekawiony pochlebnymi opiniami programu "śniadanie u Rymanowskiego" postanowiłem zmarnować godzinę swojego życia. Na targowsiku jest przyjemniej. Jedyny warty wrzucenia fragment z @SlawomirMentzen – programy z Żukowską powinny być nadawane w systemie pay-per-view. pic.twitter.com/S3aOR7iNhq — Mefistofeles (@mefistofelleess) September 5, 2021