Największa demonstracja od ogłoszenia pandemii. Dziesiątki tysięcy Holendrów na ulicach Amsterdamu w walce o wolność [VIDEO]

Dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w niedzielę w Amsterdamie w marszu protestacyjnym przeciwko restrykcjom wprowadzonym w związku z pandemią koronawirusa. Holenderska policja przyznaje, że była to „największa demonstracja od wybuchu pandemii Covid-19”.

Siedmiokilometrowy marsz rozpoczął się o godz. 12 w centrum miasta. Demonstracja odbywała się pod hasłem „Razem dla Holandii” i według organizatorów wzięło w niej udział 60 organizacji, a maszerowało około 50 tys. osób.

Protestujący nieśli sztandary, flagi i żółte parasole. Rozdawane były również naklejki z hasłem „born to be free” (urodzony, by być wolnym – tłum.) oraz „szczepionka to trucizna”.

Główny organizator demonstracji Michel Reijinga, znany z wcześniejszych protestów przeciwko rządowej polityce walki z Covid-19, powiedział portalowi NOS, że protest jest nie tylko związany z pandemią, ale także z „odbieraniem nam wolności, aferą z zasiłkami i brakami na rynku mieszkaniowym”.

Policja w Amsterdamie twierdzi, że liczba demonstrantów podawana przez organizatorów (50 tys.) jest zawyżona, jednak była to „największa demonstracja od wybuchu pandemii Covid-19”.

Władze Amsterdamu zaapelowały po godz. 13 by ludzie nie przychodzili już na demonstrację z powodu zgromadzonych tłumów. Demonstracja zakończyła się na placu Dam około godz. 16.

