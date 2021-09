Policja ewakuowała obozowisko migrantów przed paryską prefekturą

To była już dziesiąta aacja na rzecz migrantów organizowana w Paryżu przez „Collectif Requisitions”, który skupia kilka stowarzyszeń prowadzących kampanię na rzecz przyjmowania migrantów. Instaluje on w namiotach na różnych placach stolicy Francji bezdomnych migrantów, by „zwrócić uwagę” na ich problem.

Tym razem około tysiąca bezdomnych przybyszy w środę 1 września rozbiło obozowisko prefekturą Ile-de-France w Paryżu. Domagano się zakwaterowania migrantów.

W sobotę o świcie do akcji przystąpiła policja. Około 7 rano funkcjonariusze weszli do parku André-Citroën (15. dzielnica), aby zlikwidować biwak i pole namiotowe.

Akcja aktywistów zakończyła się podobnie jak poprzednie happeningi tego typu. Migranci, z których większość miała pochodzić z Afganistanu i Afryki Subsaharyjskiej, zostali podzieleni na dwie grup – rodziny i samotnych mężczyzn. Zostały one później przewiezione autokarami do ośrodków.

Mężczyźni trafiają do tymczasowych schronisk, które szybko opuszczają i nie likwiduje to problemu. Większość z nich nie ma prawa do azylu, a Francji też nie chce opuszczać i sprawa migrantów na ulicach zatacza kolejne koło.

Aktywiści mówią o swoistej grze w ping-ponga. Żądają przydzielenia migrantom stałych mieszkań, co jednak przerasta możliwości regionu. Tym bardziej, że udane zakwaterowania nie rozwiązują problemu, bo w miejsce jednych przybywają następni. Yann Manzi ze stowarzyszenia Utopia56 zapowiada więc „kolejną akcję”.

Przed:

Cientos de migrantes sin hogar y sus partidarios ocuparon el parque André Citroën en París para abogar por la requisa de los 3 millones de casas vacías de Francia y por mejores soluciones de vivienda en todo el país.#FreebetWinamax #manifestation4septembre #TheCoversMega pic.twitter.com/4eDb6s8LRs — Malenia (@Malenia1996) September 4, 2021

I po:

⬇️ #Paris : l'évacuation du campement de réfugiés a eu lieu ce samedi dans la matinée du parc André Citroën dans le 15 eme arrondissement. Quelques tentes vides sont encore sur place. pic.twitter.com/YveKGS5NUu — Eka Leladze (@leladze_eka) September 4, 2021

Environ 1 000 sans-abris ont été évacués dans le camp de migrants de Paris, dans le parc André-Citroën samedi matin – https://t.co/CKZq3QRmPh pic.twitter.com/0SI12g8viA — La Pause Info (@lapauseinfo) September 4, 2021

Źródło: Le Figaro