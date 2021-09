Szokujące sceny na lotnisku Heathrow. Ludzie mdleli w gigantycznej kolejce [FOTO/VIDEO]

Jak mówił stacji Sky News jeden z pasażerów, w piątek wieczorem w kolejce czekały tysiące osób, ponieważ czynne były tylko dwa stanowiska kontroli granicznej.

Według jego relacji, kolejka posuwała się w tempie około półtora metra przez 45 minut i dopiero, gdy stojąca w niej kobieta w ciąży zasłabła, nieco się ruszyła.

Inny z pasażerów, który wraz z będącą w ciąży żoną czekał w kolejce przez dwie godziny, twierdzi, że widział mężczyznę, który zasłabł. Pasażerowie wskazują także, że sytuacja na lotnisku była zaprzeczeniem wszystkich środków bezpieczeństwa podejmowanych w związku z pandemią koronawirusa.

Still reeling over the situation at #Heathrow yesterday. How can the UK’s leading airport get it so wrong?! 3 hours from start to finish. Speaking to people on the ground, management has no idea about what happens on the front lines. @BBCNews @SimonCalder you need to report this. pic.twitter.com/RXgnjBEFg2

— Helen Salvin (@salvin_helen) September 4, 2021