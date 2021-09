Hitowe spotkanie pomiędzy Brazylią a Argentyną zostało przerwane po kilku minutach. Na boisko wtargnęli urzędnicy sanitarni wraz z policją i zarzucili czterem piłkarzom Albicelestes „covidowe kłamstwo”.

Mecz Brazylia – Argentyna elektryzuje kibiców na całym świecie. Tym razem grano w Sao Paulo w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata w Katarze.

Zbyt długo jednak nie pograno. Tuż po gwizdku arbitra rozpoczynającym spotkanie, na boisko wtargnęli urzędnicy z Anvisa (odpowiednik tamtejszego sanepidu) wraz z policją.

Powodem interwencji było „zatajenie” w protokole przez czterech piłkarzy Argentyny covidowych informacji. Zgodnie z pandemicznymi przepisami obowiązującymi aktualnie w Brazylii, wszyscy, którzy w ostatnich 14 dniach przebywali na terenie Wielkiej Brytanii i trafili na terytorium Brazylii powinni poddać się 14-dniowej kwarantannie.

W kadrze Argentyny znajduje się czterech piłkarzy, którzy na co dzień występują w klubach angielskiej Premier League. To Emiliano Buendia i Emiliano Martinez z Aston Villi oraz Giovanni Lo Celso i Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur.

Podobno piłkarze ci nie wskazali w formularzu covidowym, że w Wielkiej Brytanii ostatnio przebywali. Czujni urzędnicy wyśledzili natomiast, że przebywać musieli, bo grali przecież w meczach swoich klubów w Anglii.

Postanowili więc od razu po rozpoczęciu meczu wtargnąć na boisko i „zgarnąć” piłkarzy na kwarantannę. Wywołało to ogromne zamieszanie. W obronie przeciwnika stanęli zawodnicy Canarinhos i sugerowali, by sanitaryści dali im spokój. Negocjował sam Neymar, ale wszystko na nic.

Ale okropna popisówka Brazylijczyków. Przecież wspomniana czwórka piłkarzy z Premier League siedzi w kraju od trzech dni, każdy o tym wiedział, więc poważnie poczekali, czy wyjdą w składzie i dopiero przygotowali wjazd na boisko? Takie tematy się załatwia od razu, mieli wiedzę. — Dominik Piechota (@dominikpiechota) September 5, 2021

Według agencji prasowej EFE, ekipa gości zamknęła się w szatni, a arbitrzy wraz z przedstawicielami południowoamerykańskiej konfederacji (CONMEBOL) rozpoczęli ze służbami sanitarnymi negocjacje ws. rozwiązania zaistniałej sytuacji. Mecz nie został wznowiony i albo zostanie rozegrany w innym terminie, albo Brazylii zostanie przyznany walkower.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Vigilante de salud brasileño invadió la cancha del arena Corinthians para impedir que se juegue el Brazil vs Argentina.

Impresentable todo. pic.twitter.com/Gr0QLutcw8 — Mateo Artieda (@Mateoartiu) September 5, 2021

Brazilian police have arrived at the Brazil vs Argentina World Cup qualifier to detain all 4 Argentinean players that arrived from England and lied to enter the country, madness. pic.twitter.com/hzBatVO42e — SuZe Sport (@SportySuz20) September 5, 2021