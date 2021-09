Globalne ocieplenie zaatakowało Węgry. Padł rekord zimna. A jak w Polsce?

Rekord zimna dla 6 września padł w poniedziałek na Węgrzech: tylko 1,2 stopnia Celsjusza zanotowano w mieście Szikszo na północnym wschodzie kraju – poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny na Facebooku.

Urząd podkreślił, że w wyczuwalny sposób odeszło już lato i poranne temperatury są „kapryśne”. Przy tym urządzenia meteorologiczne znajdują się na wysokości 2 m, a więc temperatura na poziomie gruntu jest jeszcze niższa.

Do tej pory najchłodniejszy 6 września był w 1930 roku, kiedy to zmierzono 1,5 stopnia C w Nyiregyhaza, także na północnym wschodzie kraju.

W tym tygodniu prognozy wskazują na powrót cieplejszej pogody na Węgrzech. Rano ma być powyżej 10 stopni C, a w ciągu dnia nawet około 30 stopni.

Pogoda w Polsce na najbliższy tydzień

IMGW przedstawił synoptyczną prognozę pogody na ten tydzień. Wyż znad Ukrainy będzie gwarantował dużo słońca, ciepłe dni i chłodne noce. „W weekend od północnego zachodu nasunie się zatoka niżowa przynosząc zmianę pogody – opady deszczu i lokalne burze” – podano.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w poniedziałek i we wtorek w nocy na wschodzie i w rejonach podgórskich istnieje niewielkie ryzyko lokalnych przygruntowych przymrozków.

„W poniedziałek słonecznie, po południu na północnym zachodzie więcej chmur. Poranek będzie chłodny, ale w ciągu dnia temperatura powietrza wzrośnie do 15 st. C na północnym wschodzie, około 19 st. C w centrum i do 23 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich skręcając na kierunki południowe” – podano w informacji.

Według prognoz, wtorek będzie nieco bardziej pochmurny, słabe opady są możliwe w górach. Natomiast noc będzie cieplejsza, ale temperatura na wschodzie może spaść do około 4 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym zachodzie. „Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego, nad morzem przechodzący w zachodni” – zapowiedziano.

W środę i czwartek znów ma być słonecznie. Wiatr z kierunków południowych przyniesie ocieplenie. Temperatura nad morzem pozostanie na poziomie 20-22 st. C, na zachodzie wzrośnie nawet do 27 st. C.

W piątek na wschodzie nadal będzie słonecznie, ale od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Ma być nieco cieplej, temperatura maksymalna od 23 st. C nad morzem, do 28 st. C na zachodzie.

„W weekend będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W sobotę jeszcze będzie ciepło – do 28 st. C w centrum, a w niedzielę już tylko od 17 do 22 st. C. Wiatr skręci z kierunków południowych na zachodnie i w czasie burz będzie w porywach do 60 km/h” – dodano w informacji.

Źródło: PAP