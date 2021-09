Jean-Paul Belmondo nie żyje. Słynny aktor miał 88 lat

W wieku 88 lat zmarł słynny francuski aktor i producent filmowy Jean-Paul Belmondo – poinformował w poniedziałek jego adwokat Michel Godest, cytowany przez agencję AFP. W sierpniu gwiazdor francuskiej Nowej Fali przeszedł udar mózgu.

Francuska telewizja informacyjna France 24 podaje, powołując się na Godesta, że Belmondo było ostatnio wyczerpany, zmarł nieoczekiwanie, ale spokojnie.

Filmem, który przyniósł mu sławę i stanowił przełom w jego karierze, był „Do utraty tchu” w reżyserii Jean-Luca Godarda, z który nakręcił kolejny słynny obraz Nowej Fali „Szalony Piotruś”.

W 2019 roku prezydent Emmanuel Macron nagrodził aktora orderem Legii Honorowej.

Jean-Paul Belmondo – kariera w świecie filmu

Belmondo zadebiutował rolami teatralnymi, w filmie początkowo grał zarówno w ambitnych, autorskich obrazach reżyserów Nowej Fali, jak i w produkcjach komercyjnych.

W latach 60. występował głównie w komediach i filmach akcji, w których nie zastępowali go kaskaderzy. Krytycy oceniali, że koncentrując się takich rolach, marnuje wielki talent aktorski, ale on sam odrzucał te zarzuty, a kasowe filmy przyniosły mu wielką popularność.

„Gdy aktor odnosi sukcesy, ludzie odwracają się od niego i mówią, że obrał łatwą drogę (…). Ale gdyby wypełnianie sal kinowych było łatwe, świat filmu miałby się znacznie lepiej. Nie sądzę, że pozostałbym tak długo popularny, gdybym grał role tandetne” – powiedział kiedyś Belmondo, komentując uwagi krytyków.

Grał z wielkimi gwiazdami, jak Jean Gabin, Alain Delon, Claudia Cardinale czy Sophia Loren, i występował w filmach najlepszych reżyserów – Godarda, Francois Truffaut, Jeana Renoire’a, Claude’a Leloucha, Alaina Resnais, Petera Brooka czy Francisa Hustera.

W popularnych filmach, m.in. „Borsalino”, towarzyszył mu często inny wielki francuski gwiazdor Alain Delon. Przez wiele lat Belmondo, Delon i Jean-Louis de Funes byli najbardziej kasowymi aktorami Francji.

W latach 80. i 90. powrócił do ról teatralnych. Na wiele lat porzucił też kino, ale w 2008 roku powrócił do pracy w filmie, występując w obrazie Hustera „Un homme et son chien” (Człowiek i jego pies).

Został m.in. nagrodzony Złotym Lwem na Festiwalu w Wenecji i Honorową Złotą Palmą w Cannes za całokształt filmowej kariery, nakręcił ponad 80 filmów.