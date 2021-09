Muzułmańscy uchodźcy zabrali do USA swoje dziecięce żony? Sprawa ma zostać zbadana

Amerykańscy urzędnicy zbadają doniesienia, według których islamscy uchodźcy z Afganistanu zabrali ze sobą swoje dziecięce żony. Poślubianie dziewczynek jest powszechne w wielu odłamach Islamu.

Poślubianie dziewczynek nie jest niczym nadzwyczajnym w kulturze Islamu, choć nie zawsze wiąże się to z obcowaniem płciowym. Nie oznacza to jednak, że takie przypadki nie mają miejsca – w wielu muzułmańskich odłamach 9-latki uznawane są już za dojrzałe płciowo i gotowe do współżycia.

Po ewakuacji uchodźców z Afganistanu pojawiają się informacje, że wśród nich są również mężczyźni, którzy zabrali ze sobą dziewczynki, które, jak uważają, są ich żonami.

– Amerykańscy urzędnicy badają doniesienia, według których podczas gorączkowej ewakuacji zdesperowanych Afgańczyków z Kabulu, starsi mężczyźni zostali przyjęci wraz z młodymi dziewczętami, które, jak twierdzili, są ich „narzeczonymi” lub są w innej relacji seksualnej – powiedział Matthew Lee, reporter Associated Press.

– Amerykańscy urzędnicy w ośrodkach przyjmowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wisconsin zidentyfikowali liczne incydenty, w których afgańskie dziewczęta zostały przedstawione władzom jako „żony” znacznie starszych mężczyzn. Podczas gdy małżeństwa dzieci nie są rzadkością w Afganistanie, Stany Zjednoczone mają surową politykę przeciwko handlowi ludźmi, która obejmuje ściganie przestępców i sankcje dla krajów, które nie rozprawiają się z tym [procederem] – dodał.

Amerykanie podejrzewają, że wiele dziewcząt zostało zmuszonych do małżeństw, by dzięki nowym dokumentom móc uciec z Afganistanu. Doniesienia te są wciąż badane.

