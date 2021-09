Nie żyje nastoletnia bokserka. Została znokautowana na ringu

18-letnia Jeanette Zacarias Zapata, bokserka, zmarła kilka dni po brutalnym nokaucie podczas walki na gali w Montrealu. Nastoletnia sportsmenka dostała ataku padaczki po dwóch mocnych ciosach w głowę. Musiała zostać przetransportowana do szpitala.

18-letnia Meksykanka, Jeanette Zacarias Zapata, była zawodniczką w wadze półśredniej. W zeszłą sobotę zmierzyła się z Marie Pier Houle na gali GVM Gala International w Montrealu.

Walka skończyła się brutalnym nokautem. Pier Houle wymierzyła Zacarias dwa potężne ciosy – lewy podbródkowy i prawy sierpowy – w głowę, po których Meksykanka miała atak padaczki. Zawodniczka musiała zostać przetransportowana do szpitala. Zmarła w czwartek.

– Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jeanette Zacarias Zapaty. Rodzina dziewczyny poinformowała nas, że Jeanette zmarła o 15:45. Cały nasz zespół jest wstrząśnięty – napisał promotor walki Yvon Michel.

Na śmierć Zacarias zareagowała także jej przeciwniczka – Marie Pier Houle. – Boks niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. To nasza praca, pasja. Nigdy, ale to przenigdy, nie miałam zamiaru ani planów, by w ringu skrzywdzić moją oponentkę – napisała bokserka.

Źródło: Radio Zet, BBC