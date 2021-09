Nie żyje Tomasz Knapik. Legendarny lektor miał 78 lat

Nie żyje Tomasz Knapik. Legendarny lektor filmowy, radiowy i telewizyjny zmarł w wieku 78 lat.

O śmierci Tomasza Knapika poinformował jego syn Maciej, zawodowo związany z TVN24.

„Chciałem Was poinformować, że dzisiaj zmarł mój Tata, Tomasz Knapik . Jak część z Was wie, od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że mu się uda. Niestety. Był Głosem w naszych domach, naukowcem i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ukochanym Ojcem i Dziadkiem. W przyszły czwartek skończyłby 78 lat. Odszedł we śnie, nad ranem. Dołączył do mojej Mamy” – napisał na Facebooku Maciej Knapik.

Tomasz Knapik urodził się 16 września 1943 roku w Warszawie. Z wykształcenia doktor inżynier elektrotechnik, zawodowo pracował także jako wykładowca na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Znany był jednak przede wszystkim jako lektor. Jego głos – to nie będzie przesada – znał właściwie każdy Polak. Stał się legendą polskiego kina, czytał setki filmów i seriali. Współpracował ze studiami dźwiękowymi, nagrał też komunikaty głosowe dla systemu informacji pasażerskiej w pojazdach warszawskiego ZTM.