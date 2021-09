Tego nie da się odzobaczyć. Kurski chwali pracowników TVP. „47 sekunda rozkłada każdego” [VIDEO]

Kuriozalna wymiana zdań między prezesem TVP Jackiem Kurskim a jego podwładną, prowadzącą „Wiadomości” Edytą Lewandowską-Pędziwiatr. Tego nie da się odzobaczyć.

Podczas Festiwalu w Opolu Jacek Kurski rozmawiał z jedną ze swoich dziennikarek. Tym razem szef TVP nie omieszkał przekazać widzom, jak wspaniała jest to telewizja. „Dzięki” tej niespełna minucie Polacy mogli się dowiedzieć, że „tylko” pracownicy TVP mają „tę prawdę i tę pasję” oraz że TVP dała Polakom „wybór”.

– Nie wystarczy zgapić grafiki, trzeba jeszcze mieć tę prawdę i tę pasję, którą mają tylko dziennikarze, redaktorzy, wydawcy Telewizji Polskiej. To jest nie do podrobienia – mówił Jacek Kurski. Stojąca obok prowadząca główne wydanie „Wiadomości” Edyta Lewandowska-Pędziwiatr nie pozostawała mu dłużna.

– W imieniu dziennikarzy bardzo panu dziękuję. To się rzadko zdarza, że prezes tak bardzo chwali swoich pracowników. Dziękuję serdecznie, to bardzo miłe słowa – mówiła.

– Trzeba chwalić, dlatego że telewizja jest atakowana, państwo są atakowani za to, że przełamaliście monopol informacyjny w Polsce i że wreszcie Polacy mają wybór. Nie wszyscy się z tym dobrze odnajdują. Nie wszyscy, nawet niektórzy nowoprzybyli do polskiej polityki odnajdują się w warunkach pluralizmu medialnego, ale to jest warunek demokracji, żeby Polska była Polską i żeby było normalnie, Polacy muszą mieć wybór i Telewizja Polska właśnie daje im ten wybór – nie przestawał Kurski.

– Ale mogę pana zapewnić, że pracujemy rzetelnie i robimy to, w co wierzymy i mam nadzieję, że Polacy, nasi widzowie w szczególności to doceniają – podkreśliła pracownica TVP.