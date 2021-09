Uzupełnienie szczepionki? Pfizer ogłasza, że jest bliski wynalezienia tabletek na COVID-19

Dyrektor koncernu Pfizer Albert Bourla ogłosił, że firma jest bliska wynalezienia tabletek na COVID-19.

Doustny środek miałyby przyjmować niehospitalizowane osoby dorosłe, które zaliczają się do tzw. grupy „niskiego ryzyka”.

Tabletka miałaby być przyjmowana dwa razy dziennie. Bourla ogłosił, że rozpoczęła się druga faza badań tabletek (z trzech).

„Sukces w walce z COVID-19 prawdopodobnie będzie wymagał zarówno szczepionek, jak i leczenia” – ogłosił Bourla.

W drugiej fazie badania udział ma wziąć 1140 ochotników, którym podawane będą albo produkowane przez Pfizer tabletki, albo placebo co 12 godzin przez pięć dni.

