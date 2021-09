Duda nie chce być jak Trump. Będzie unikał trudnych tematów

Od połowy lipca Andrzej Duda porusza w swoich mediach społecznościowych głównie tematy związane ze sportem. Polityka i bieżące wydarzenia – np. stan wyjątkowy – są nieobecne w jego wpisach. Portal o2.pl dowiedział się, co powoduje głową państwa, że unika trudnych tematów.

– Pamięta pan, jak oburzali się dziennikarze na to, co wyprawia Trump na Twitterze? Chcielibyście, żeby Andrzej Duda robił tak samo jak on? To dopiero dziennikarze mieliby używanie – mówi o2.pl informator z otoczenia Kancelarii Prezydenta.

Jak widać, Andrzej Duda nie chce być jak Donald Trump i całkowicie unika kontrowersyjnych tematów.

Osoby z otoczenia prezydenta przekonują, że powodów ma być jednak więcej i są one dużo poważniejsze. Duda miał ograniczyć swoją obecność w mediach społecznościowych, by „dawać możliwie jak najmniejszą pożywkę białoruskiej i rosyjskiej machinie propagandowej” – pisze o2.pl.

– Pewnie, że mógł coś napisać. Ale co by to zmieniło? Temat został załatwiony sprawnie, udział prezydenta, choć kluczowy, był stosunkowo mało eksponowany – opowiada o2.pl informator.



– Informacyjnie sami dalibyśmy im broń do ręki. A tak, kiedy Łukaszenka zobaczy, że nie osiąga propagandowych efektów, które sobie założył, to cała ta awantura ma szansę przyschnąć – dodaje.

Źródło: o2.pl