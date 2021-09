„Postępowy” Trudeau miał okazję spotkać się z ludem i poczuł, co ten o nim myśli [WIDEO]

Odczuł to na własnej skórze, podobnie jak towarzysząca mu ekipa. Premier opuścił browar i wsiadał do autokaru, ale dostał się w środek tłumu protestującego przeciw obostrzeniom z powodu koronawirusa. W stronę ekipy liberałów poleciał żwir rzucany przez demonstrujących.

Nikt nie odniósł żadnych obrażeń, ale na twarzy Trudeau widać było malujące się zdziwienie. Prawdopodobnie myślał, że ludzie naprawdę go kochają. Tymczasem kampania premiera nie idzie gładko, między innymi z powodu protestów przeciwko planowanym przez rząd obowiązkowym szczepieniom na COVID-19.

Fizyczny atak potępiła opozycja. „Przemoc polityczna nigdy nie jest usprawiedliwiona” – napisał m.in. lider Konserwatywnej Partii Kanady Erin O’Toole. Jednak garść żwiru to najmniejszy problem Trudeau. Większym są sondaże.

Wszystko wskazuje, że ten najbardziej „postępowy” polityk świata ma szansę przegrać. Najnowszy sondaż przeprowadzony dla CTV wskazuje, że Konserwatywna Partia Kanady może liczyć obecnie na 34,9 proc. głosów, podczas gdy Liberalna Partia Kanady Justina Trudeau ma poparcie na poziomie 33,4 proc. Lewicowa Nowa Partia Demokratyczna uzyskała w tym badaniu 18,9 proc. poparcia.

Premier Kanady Justin Trudeau wystąpił o rozpisanie przedterminowych wyborów, a gubernator generalna przychyliła się wniosku, licząc, że ucieknie przed spadkiem notowań. Kampania odbywa się w czasie tzw. IV fali pandemii i Trudeau gra na strachu obywateli, nazywając przeciwników „antyszczepionkowcami”. Nic dziwnego, że tematem kampanii są obostrzenia, ale także m.in. prawo posiadania długiej broni.

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY

This is disgusting and I condemn these actions in the strongest terms possible. Political violence is never justified and our media must be free from intimidation, harassment, and violence. https://t.co/xF3TaWXSvI

