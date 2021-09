Stan Teksas znowu zagrał na nosie amerykańskiej lewicy. Wprowadził kolejne zmiany w prawie

Jeszcze nie ucichły echa wprowadzenia stanowej ustawy o ochronie życia nienarodzonych dzieci, a Teksas uchwalił nowe zasady prawa wyborczego, co zdaniem republikańskiego gubernatora stanu Grega Abbotta „ułatwia dostęp do głosowania”.

Gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił nową ordynację 7 września i od razu podniósł się lament Demokratów. Chodzi o położenie kresu nadużyciom, które można było obserwować w ostatnich wyborach prezydenckich.

Według Republikanów nowe prawo ma uczynić wybory bezpieczniejszymi, a także ujednolicić przepisy w tym 29-milionowym stanie. Demokraci krzyczą, że Teksas wspiera w ten sposób tezę o oszustwach wyborczych przy wyborze Bidena w 2020 r. Jednak od stycznia tego roku co najmniej 18 stanów przyjęło bardziej restrykcyjne ordynacje wyborcze, wiele innych stanów rozważa taki krok.

Teksas zabronił teraz głosowania na zasadzie „drive-in”, które rozprzestrzeniło się w 2020 roku podczas pandemii, aby uniknąć długich kolejek. Ustanowiono także wiele ograniczeń dotyczących głosowania korespondencyjnego.

Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Joe Biden krytykował Abbota, twierdząc, że to… „atak na demokrację”. Podnoszą się głosy lewicy, że nowe przepisy utrudnią głosowanie… Afroamerykanom i innym mniejszościom.

Demokraci chcą zablokować nowe przepisy na drodze prawnej. Gubernator Greg Abbott powiedział, że jest „pewny, że sądy to prawo zatwierdzą”. Jego zdaniem ustawa „ułatwia dostęp do głosowania”, a „nikt z prawem głosu nie zostanie pozbawiony możliwości głosowania. Komplikuje to głosowanie jedynie oszustom, którzy chcieliby złożyć kartę nielegalnie.”

Administracja Bidena i tu potępiła nowe przepisy, ale Biały Dom ma niewiele możliwości, by je zablokować.

