Warszawa. Policja poinformuje, gdzie będzie łapać. Dzisiaj stoją na Wisłostradzie

W najbliższych dniach poinformujemy, gdzie będzie można spotkać policyjny patrol. Każdego dnia będziemy informować o trzech punktach, w których będą dokonywane kontrole – przekazał w rozmowie z PAP rzecznik Komedy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że pierwsza taka kontrola będzie we wtorek rano na Wisłostradzie pod Mostem Gdańskim w kierunku Gdańska.

„Kiedyś w rozmowie z osobą kontrolowaną usłyszałem, że widok policjanta wywołuje przyśpieszone bicie serca. Z całą pewnością coś w tym jest. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę przypomnieć sobie, jak zachowujemy się w sytuacji, gdy w lusterku widzimy patrol” – powiedział PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Wskazał, że wtedy kierowcy najczęściej robią szybką analizę, czy światła są włączone, pasy zapięte, a prędkość prawidłowa. „Wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie ciągu jednej sekundy przeanalizować wszystkie przepisy ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można więc powiedzieć, że już sama obecność policjanta ma wpływ na bezpieczeństwo” – podkreślił nadkomisarz.

„I tu niestety pojawia się problem. Bo na policjantów wiele osób patrzy przez pryzmat uniknięcia kary. Tak jakby brak ich obecności do niczego nas nie zobowiązywał, a w końcu to nasze bezpieczeństwo. Od tego bezpieczeństwa powinniśmy rozpoczynać naszą rolę uczestnika ruchu drogowego. Osobiście nie znam policjanta, który cieszy się z każdego nałożonego mandatu. Kierujący i piesi często jednak myślą inaczej. To może warto pójść w modne dzisiaj challenge, np. zrób na złość policjantowi i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego” – zaznaczył.

Przekazał, że w najbliższych dniach „nie trzeba będzie wypatrywać policjantów”. „Sami poinformujemy, gdzie można spotkać patrol” – zapowiedział.

„Każdego dnia będziemy informować o trzech punktach, w których będą dokonywane kontrole. W każdym z tych punktów kontrola będzie trwała godzinę. Skupiać będziemy się na takich rzeczach jak prędkość, przejścia dla pieszych zarówno przez pryzmat kierujących, jak i pieszych korzystających np. telefonów komórkowych. Na koniec hulajnogi i sposób ich przemieszczania się” – powiedział.

Podał, że pierwsza kontrola, o której zostaną wcześniej kierowcy poinformowani odbędzie się od godziny 8, podczas której funkcjonariusze będą prowadzić kontrolę prędkości pod Mostem Gdańskim w kierunku Gdańska. „O kolejnych punktach poinformujemy m.in. za pośrednictwem naszych kont społecznościowych. Cóż więc mogę powiedzieć na zakończenie? Nie do zobaczenia na drodze” – dodał. (PAP)