Białoruskie KGB w „polskim Davos”. Dworczyk i Spychalski komentują

Media podają, że jednym z gości XXX Forum Ekonomicznego był reprezentant Mińska Jurij Woskriesienskij, który ma być pracownikiem KGB. W obecnej sytuacji dyplomatycznej Polski i Białorusi – jest to niemały skandal. Ministrowie Michał Dworczyk i Błażej Spychalski zabrali głos w sprawie.

Szef KPRM Michał Dworczyk był pytany w Radiu ZET, czy polskie służby wiedziały o tym, że agent KGB przyjechał na Forum w Karpaczu.

– Dowiedziałem się o tym z mediów społecznościowych we wtorek wieczorem. Myślę, że ta sprawa jest do wyjaśnienia, ale dla organizatorów Forum. To nie jest rządowe przedsięwzięcie czy projekt. To pytanie do organizatorów Forum, kto i dlaczego został tam zaproszony – podkreślił szef KPRM.

– Znając organizatorów Forum, na pewno rzetelnie sprawdzą te informacje. Jestem przekonany, że nikt świadomie nie zaprosiłby pracownika KGB do Karpacza – dodał Dworczyk.

Minister dodał, że „jeżeli to jest prawdziwa informacja, (…) ta sytuacja powinna być zweryfikowana przez organizatorów”.

– Na pewno zostaną z tego wyciągnięte wnioski – zapowiedział Dworczyk.

W podobnym toni wypowiedział się minister z Kancelarii Prezydenta, Błażej Spychalski, w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie „Sedno Sprawy” Radia Plus.

– Przypominam, że organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest prywatny podmiot, jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i to ta fundacja organizuje Forum i to ta fundacja zaprasza uczestników na to Forum – mówił polityk.

– Natomiast ta sprawa oczywiście musi być wyjaśniona przez służby, myślę, że wszyscy tego oczekujemy, żeby zostało wyjaśnione, że ta osoba, ten pan [agent białoruskiego KGB] jest w Karpaczu, ale przypominam jeszcze raz, że to jest wydarzenie, które jest organizowane przez prywatny podmiot, to nie jest wydarzenie, które jest organizowane przez państwo polskie czy przez instytucje państwa polskiego – powiedział.

Organizatorzy mówią, że to przez pomyłkę, zaś sam Woskriesienskij napisał przed chwilą, że "polscy politycy są zmęczeni konfrontacją i chcą odbudowywać mosty [z reżimem Łukaszenki]" i to dlatego go zaproszono: https://t.co/SGyjaPRLGW — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 7, 2021

Źródło: Radio ZET, Radio Plus