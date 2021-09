Już niedługo zmiany w rządzie. Kaczyński wyleci? Terlecki: „W jakiejś odleglejszej perspektywie…”

Jeżeli jakieś zmiany w rządzie nastąpią to myślę, że wkrótce – wrzesień, początek października – mówił PAP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zaznaczył też, że Jarosław Kaczyński w ciągu najbliższych miesięcy nie planuje rezygnować z funkcji wicepremiera.

„Jakieś zmiany w rządzie mogą nastąpić i jeżeli nastąpią to myślę, że wkrótce – wrzesień, początek października” – wskazał.

Pytany czy prezes PiS Jarosław Kaczyński zrezygnuje z funkcji wicepremiera, odparł: „W jakiejś odleglejszej perspektywie. Nie w ciągu najbliższych miesięcy”.

„Chce się bardziej zająć partią, mamy dwa lata do wyborów więc trzeba będzie tutaj dużo wysiłku włożyć” – mówił.

Terlecki wskazał, że Kaczyński, który pełni funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa, przed odejściem z rządu chce zakończyć sprawy, którymi się zajmuje. „Czyli przede wszystkim ustawą o obronie narodowej” – powiedział.

Pytany o przyszłość w rządzie szefa KPRM Michała Dworczyka, Terlecki stwierdził, że „nie ma powodu do niepokoju”.

„Rzeczywiście stało się bardzo niedobrze z tymi mailami, ale to wypadek przy pracy i jakoś z tym musimy żyć” – stwierdził.

Pytany jakie zmiany mogą nastąpić w strukturze rządu i czy zostanie wyodrębnione ministerstwo sportu, Terlecki powiedział, że to kwestia „rozmów i dyskusji”.

„Wobec różnych spraw, które są przed nami, na przykład igrzysk europejskich, to połączenie (sportu) z kulturą może się nie do końca sprawdziło” – przyznał zaznaczając, że ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

Szef klubu PiS odniósł się też do kwestii ewentualnego podpisania umowy koalicyjnej z Partią Republikańską.

„Oni by bardzo chcieli. Na razie działają na rzecz rozbudowy swojej partii, przejmują struktury Porozumienia, przynajmniej tam gdzie to możliwe. Zobaczymy, jak urosną z pewnością będą kolejnym koalicjantem” – powiedział. Szef klubu PiS zaznaczył, że na tę chwilę nie wiadomo kiedy dojdzie do podpisania umowy koalicyjnej. (PAP)