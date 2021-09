Nieszczęśliwy wypadek? Ważny rosyjski generał-minister zginął podczas ćwiczeń wojskowych

Rosyjski generał armii, minister Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Likwidacji Skutków Katastrof Naturalnych – Jewgienij Ziniczew zginął podczas w Norylsku, w kraju Krasnojarskim w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

„Z przykrością informujemy, że, podczas wykonywania służby, w czasie mędzywydziałowych ćwiczeń w Norylsku w celu ochrony strefy arktycznej przed sytuacjami nadzwyczajnymi, ratując ludzkie życie, tragicznie zmarł szef Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych – Jewgienij Ziniczew” – oświadczyła służba prasowa Ministerstwa.

Szefowa prokremlowskiej telewizji Russia Today Margarita Simonian przekazała, że minister znajdował się na krawędzi urwiska z kamerzystą, który poślizgnął się i wpadł do wody; zanim ktokolwiek się zorientował, co się stało, Ziniczew skoczył do wody za mężczyzną, który po upadku rozbił się o skały.

Jewgienij Ziniczew kierował Ministerstwem Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej od 2018 roku.

Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji i był odpowiedzialny za osobistą ochronę prezydentów Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa.

Jeszcze wcześniej został mianowany pełniącym obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego i miał kierować regionem, ale ostatecznie nie podjął się tego zadania.

Ziniczew był również czynnym wojskowym w stopniu generalskim. Miał 55 lat.

