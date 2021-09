Zbadali DNA. To autentyczny kapelusz Napoleona

Nakrycie głowy Napoleona Bonaparte, słynny bikorn, zostanie wystawiony na aukcji w Londynie pod koniec października. Kapelusz jest autentyczny, bo wykryto na nim nawet DNA cesarza.

To bardzo wyjątkowa wyprzedaż, którą 27 października w Londynie przeprowadzi dom aukcyjny Bonhams. O aukcji informuje „Guardian”. Czarny kapelusz z kokardą, który należał do Napoleona Bonaparte jest w idealnym stanie.

To nie jedyny bikorn wystawiany na sprzedaż, ale jedyny ze śladami DNA, a więc z potwierdzeniem przynależności do Bonapartego. Był prezentowany w Hongkongu, pojedzie następnie do Paryża i Londynu. Jego obecny właściciel jest bardzo szczęśliwy.

Zdobył to nakrycie cesarskiej głowy go podczas bardzo małej aukcji w Niemczech i nikt wówczas nie wiedział, kto był jego właścicielem. Nabywcę zaintrygowało na bikornie napisów sugerujących, że może on należeć do cesarza francuskiego. Przeprowadzono szczegółowe badania, łącznie z mikroskopią elektronową. Znaleziono też pięć włosów i te poddano badaniom DNA, a materiału porównawczego akurat nie brakuje.

Kiedy okazało się, że to kapelusz Napoleona cena skoczyła w górę. Wartość wystawionego na aukcji przedmiotu szacuje się teraz od 100 000 do 150 000 funtów. Sprzedawcy liczą jednak na więcej.

W przeszłości sprzedano już sporo bikornów należących do Napoleona, z których dużo należało do rodzin szlacheckich lub byłych żołnierzy cesarza. Niektóre były sprzedane za 1,1 miliona euro. We wrześniu Sotheby’s Paris też zaoferuje nakrycie głowy Napoleona, które miał mieć na głowie podczas kampanii w 1807 roku. Jego cena szacowana jest w przedziale pomiędzy 400 000 a 600 000 euro. Kapelusz z Londynu ma jednak dodatkowy certyfikat…

Newly discovered Napoleon hat with his DNA up for auction https://t.co/ZwEXjMjwop — Guardian Australia (@GuardianAus) September 6, 2021

Źródło: Capital