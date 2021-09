Merkel i Morawiecki w cztery oczy. Pożegnalna wizyta w Warszawie

Przed rozmowami delegacji Polski i Niemiec, doszło do spotkania „w cztery oczy” Morawieckiego i Merkel. Polski premier stwierdził, że „spotkanie to okazja do podsumowania ostatnich 16 lat i zarysowania kluczowych tematów dot. przyszłości. Kiedy Pani Angela Merkel zaczynała być kanclerzem, to zaznaczała że Polska powinna być wysoko na agendzie”.

Wizyta Merkel w Polsce jest ostatnią jako szefowej niemieckiego rządu w naszym kraju, ale objeżdża ona dużą ilość stolic i raczej wysoko „na agendzie” nie jesteśmy.

Mateusz Morawiecki po spotkaniu mówił, że temat współpracy międzynarodowej, w dużej części dotyczył „współpracy z Rosją oraz działań na granicy z Białorusią”. „Znacząco zbliżamy swoje stanowiska względem obecnej sytuacji geopolitycznej” – dodał premier.

Szefowie rządów rozmawiali także o gazociągu Nord Stream 2. Temat według premiera RP „trudny”, bo związany z bezpieczeństwem i „tranzytem gazu przez Ukrainę i Polskę, w kontekście zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych”.

Merkel odpowiedziała tu frazesem o tym, że celem Berlina jest „by po roku 2024 Ukraina pozostała krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu”, także po wygaśnięciu umowy, co „uzgadnialiśmy ze Stanami Zjednoczonymi”- dodała. Potwierdza to tezę o pozostawieniu przed administrację Bidena spraw naszej części Europy Berlinowi.

Podczas konferencji poproszono premiera Morawieckiego i kanclerz Merkel o odniesienie się do słów premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, że gazociąg Nord Stream2 to forma wojny hybrydowej przeciw Ukrainie, Polsce, a nawet Europie. Padło też pytanie, czy jest pomysł na przezwyciężenie sprzeczności interesów Polski i Niemiec wokół NS2.

„Taki jest nasz cel” – odpowiedziała Merkel.

„Uzgadnialiśmy to też ze Stanami Zjednoczonymi, że będziemy się angażowali na rzecz tego, by wcześniej mieć zobowiązanie Rosji, że tranzyt gazu przez Ukrainę będzie zagwarantowany po 2024 r. Rozumiem obawy Ukrainy. Mamy specjalnego pełnomocnika w tej kwestii. Niemcy niekoniecznie muszą bezpośrednio pertraktować z Rosją. Może się to odbywać w ramach UE” – powiedziała kanclerz Niemiec.

Było też o atakach KE na Warszawę. Zapytana na konferencji o „kontrowersyjną” reformę wymiaru sprawiedliwości, odpowiedziała: „W sporze Polski z Komisją Europejską o praworządność powinniśmy znaleźć rozwiązanie poprzez dialog, poprzez rozmowy, będę się angażowała na rzecz rozwiązań poprzez dialog”.

🇵🇱 🇩🇪 Trwa śniadanie robocze premiera @MorawieckiM i kanclerz Niemiec Angeli Merkel wraz z delegacjami w #ŁazienkiKrólewskie. pic.twitter.com/fwTrxtsFMy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 11, 2021

Źródło: KPRM/ PAP