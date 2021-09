Raperzy lubią złote łańcuchy, ale Dan Sur przesadził…

Raper Dan Sur zaskoczył nawet swoich fanów. Pokazał na Instagramie naprawdę ekstrawagancką fryzurę. W dodatku nie zrobił jej fryzjer, ale… chirurg kosmetyczny w kwietniu tego roku. Wszystko się zaszczepiło i fryzura… lśni.

Artysta zdecydował się na wszczepienie mu do głowy złotych łańcuchów i chyba przebił wszystkich noszących „goldy”. Na dodatek, zafundował sobie jeszcze paszczękę pełną złotych zębów.

Chirurdzy przymocowali mu do skóry głowy wiele małych haczyków, na których może zawieszać sobie łańcuszki i inną biżuterię. Rozumu dowiesić jednak nie można. Raper wytłumaczył swoją operację tym, że „wszyscy farbują włosy, a ja chciałem zrobić coś innego”.

Wyraził też nadzieję, że nikt nie naruszy jego „copyright” na nowy wygląd. Jeszcze głupszych naśladowców może jednak nie brakować… „Jestem pierwszym raperem, któremu w historii ludzkości wszczepiono złote włosy w czaszkę” – powiedział Dan Sur.

Opinie na Instagramie co do fryzury były podzielone. Jedni pisali, że jest „piękna” i „wyjątkowa”, inni wyzywali go od „klauna” i tych była raczej większość.

Raperzy wydają się dość specyficznym gatunkiem i znani są z dość dziwnych „inwestycji” w wygląd. Amerykański raper Lil Uzi Verta, np. zdecydował się na wszczepienie 11-karatowego różowego diamentu bezpośrednio na skórę, na samym środku czoła. Był podobno warty 24 miliony dolarów.

„Był,” bo podczas festiwalu Rolling Loud w Miami w lipcu, jakiś „fan” oderwał 26-letniemu muzykowi ów diament od skóry i zabrał zapewne „na pamiątkę”.

Źródło: CNews