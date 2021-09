Ewakuowano personel schroniska w Afganistanie. Dwa tygodnie po zwierzętach. Kontrowersje nie zmalały

Pod koniec sierpnia Paul „Pen” Farthing został ewakuowany z Kabulu wraz z 94 psami i 79 kotami z prowadzonego przez siebie schroniska Nowzad, ale nie udało mu się zabrać jego pracowników, o co również zabiegał. W niedzielę zamieścił na Twitterze zdjęcie części pracowników wraz informacją, że cały personel znajduje się już pod opieką brytyjskiej ambasady w Pakistanie. Choć początkowo była mowa o 24 pracownikach, ostatecznie ewakuowano 68 osób – personel i członków ich rodzin, w tym 25 dzieci.

You DID it…. #OperationArk was a complete success! The @nowzad staff are now safely in Islamabad and in the care of the British High Commission! 🙏🏼🙏🏼 I am so bloody happy right now! @PeterEgan6 @domdyer70 #nowzad pic.twitter.com/eU4HwZnMWk

— Pen Farthing (@PenFarthing) September 11, 2021