Franciszek w Budapeszcie na zamknięcie Kongresu Eucharystycznego. Półgodzinne spotkanie z premierem Orbanem

Papież Franciszek przybył 12 września w niedzielę rano do Budapesztu, rozpoczynając wizytę w Europie środkowej, w trakcie której odwiedzi także Słowację. Franciszek spędzi w stolicy Węgier tylko około 7 godzin.

Najważniejszym punktem jego pobytu w Budapeszcie jest Msza św. na zakończenie 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Przed południem papież spotyka się z prezydentem Węgier Janosem Aderem, premierem Viktorem Orbanem, biskupami, delegacją Rady Ekumenicznej i przedstawicielami wspólnoty żydowskiej.

Wcześniej podawano, że w Budapeszcie do spotkań z politykami nie dojdzie, co zachodnie media przedstawiały jako „karę” dla „antyimigracyjnego” i „antytęczowego” rządu Viktora Orbana. Przeciwstawiano proimigracyjne wystąpienia Franciszka, „węgierskiemu przywódcy, który kazał wznieść mur na południowej granicy, aby zapobiec przybyciu ‘muzułmanów’” („Le Point”).

Węgry prowadzą politykę podobną do Polski. „Nie jesteśmy bogatym krajem, ale pomagamy odbudować kościoły i szkoły w Syrii, czy wysyłamy lekarzy do Afryki” – tłumaczył ks. Kornél Fábry, sekretarz generalny 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

„Większość Węgrów mówi to samo – nie należy sprowadzać problemów do Europy, ale trzeba je rozwiązywać tam, gdzie występują” – dodał ks. Fabry. Do spotkania papieża z premierem Węgier jednak dojdzie. Odbywa się ono w Muzeum Sztuki w Budapeszcie i ma potrwać około 30 minut.

Papież odprawi mszę polową na Palcu Bohaterów. Będzie w niej uczestniczył także premier Viktor Orbán. Jest protestantem, ale jego żona jest katoliczką. Na mszy oczekiwane jest około 75 000 osób, pozostali mogą obejrzeć to wydarzenie na telebimach.

Na nocleg Franciszek pojedzie już na Słowację, gdzie wizyta ma charakter państwowy i potrwa 3 dni.

Źródło: AFP/ PAP