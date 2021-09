Po meczu na Korsyce aresztowano… piłkarza zespołu gości

Piłkarz FC Sochaux został zatrzymany przez policję w Ajaccio, po incydentach, które wybuchły na meczu po meczu z korsykańskim klubem AC. Był to mecz drugiej ligi, ale atmosfera okazała się gorąca.

AC Ajaccio wygrało w 7. kolejce z FC Sochaux 1:0. W czasie meczu dochodziło do licznych spięć między zawodnikami, ale po jego zakończeniu gościom chyba puściły nerwy.

Według władz korsykańskiego klubu steward został uderzony w twarz przez gracza Sochaux już na parkingu stadionu im. François Coty.

Doszło tam do bójki pomiędzy piłkarzami i kibicami i steward próbował próbował interweniować. Prezes Ajaccio mówił, że była to sytuacja nie do przyjęcia, którą widział po raz pierwszy. „Piłka nożna to gra, a nie wojna; to skandal” – mówił Christian Leca.

Steward ma uszkodzony nos i oko. Musiał zostać zabrany do szpitala i złożył skargę na piłkarza gości jeszcze 11 września wieczorem. Piłkarz Sochaux, którego tożsamości nie ujawniono, został zatrzymany już na lotnisku, kiedy jego drużyna wsiadała do samolotu.

Przewieziono go do aresztu policyjnego w Ajaccio, gdzie spędził noc i ma być przesłuchany przez prokuratora. Prezes ACA zapowiedział, że w niedzielę złoży też skargę w imieniu klubu.

Klub piłkarski Sochaux-Montbéliard (FCSM) wydał komunikat, w którym wyraził życzenia szybkiego powrotu do zdrowia… trzem kibicom Sochaux, którzy mieli zostać pobici po meczu przez fanów gospodarzy.

W komunikacie napisano, że „jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce po meczu wokół autobusu FCSM, klub w pełni solidaryzuje się ze swoim graczem, chociaż podejmie decyzje o ewentualnym zastosowaniu kar po ustaleniu odpowiedzialności”. A więc wojna?

