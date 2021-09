Radyjko będzie puszczać muzykę tylko zaszczepionych wykonawców

Lokalne radio Co-Op, nadające w kanadyjskim Vancouver i prowincji Kolumbia Brytyjska, od 13 września będzie puszczać muzykę tylko tych wykonawców, którzy przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19.

Radio tłumaczy, że na takie bezprecedensowe posunięcie zdecydowano się, by przekonać większą liczbę osób do przyjęcia dobrowolnej szczepionki przeciw koronawirusowi. W jaki sposób miałoby to niby zachęcić nieprzekonanych słuchaczy, nie sprecyzowano.

W audycji Unsigned BC, w której puszczane są utwory artystów pochodzących z Kolumbii Brytyjskiej, od najbliższego poniedziałku będzie można usłyszeć wyłącznie zaszczepionych muzyków.

Prowadzący audycję we wpisie na Instagramie zapewnili, że nie ugną się pod falą krytyki, ze swojej decyzji się nie wycofają, a w ogóle to najlepiej, żeby do nich nie pisać w tej kwestii, bo i tak się nic nie wskóra.

Tyle można było przeczytać, dopóki profil audycji był jeszcze publiczny. Dziś zmienił status na prywatny, więc tylko wybrani wiedzą, jakie są najnowsze ustalenia stacji radiowej i prowadzących audycję Unsigned BC.