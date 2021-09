To najczęściej poszukiwana nastolatka w Polsce?! Roksana znów na celowniku policji [FOTO]

Policja z Łodzi poszukuje niespełna 18-letniej Roksany. Jej zaginięcie zgłoszono już po raz 29. To prawdopodobnie najczęściej poszukiwana nastolatka w Polsce.

Roksana 23 września skończy 18 lat. Do tego czasu będzie poszukiwana jako nieletnia, a po 23 września będzie poszukiwana jako osoba pełnoletnia.

Zmienia to tyle, że w przypadku odnalezienia nastolatki po ukończeniu przez nią 18. roku życia, policja musi o tym fakcie jedynie poinformować opiekunów prawnych, a Roksana sama może wypowiedzieć się co do swojej przyszłości.

Zaginięcie niespełna 18-letniej Roksany z Łodzi zgłosił ośrodek wychowawczy, w którym przebywała. Policjanci rozpoczęli więc żmudną procedurę poszukiwawczą.

I rozpoczęli ją po raz 29. Poprzednie poszukiwania kończyły się szczęśliwie – albo funkcjonariusze znajdowali młodą dziewczynę, albo ta wracała jak gdyby nigdy nic do domu dziecka, w którym akurat mieszkała. A po jakimś czasie, zazwyczaj krótszym niż dłuższym, ponownie zgłaszano jej zaginięcie.

Zgłoszenie takie wiąże się z całą procedurą, która wymaga dziesiątek godzin pracy. Funkcjonariusze muszą spisać protokoły, odwiedzić i wypytać znajomych uciekinierki, przejść się po różnych miejscach – pustostanach, melinach itp.

Poszukiwana Roksana ma ok. 153 cm wzrostu, włosy czarne długie, oczy zielone. Szczupła budowa ciała. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby zaginionej proszone są o kontakt z VII Komisariatem Policji w Łodzi przy ul. 3go Maja 43 pod nr tel. 47 841 24 56, 47 841 24 59. Telefon alarmowy 112.