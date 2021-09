Facebook ma „równych” i „równiejszych”. Kłopotliwe dla Zuckerberga doniesienia „Wall Street Journal

Są równi i „równiejsi”. Tych ostatnich jest tak z grubsza niemal 6 milionów. Amerykański gigant zbudował system, który zwalnia użytkowników VIP (artystów, celebrytów, dziennikarzy, polityków, itp.) ze wszystkich lub z części swoich zasad.

Chodzi o program Xcheck. Niektóre konta, jak np. gwiazdy piłkarskiej Neymara, senator USA Elizabeth Warren i samego Marka Zuckerberga nie podlegają regułom wymyślonym dla całej społeczności.

Program chroni miliony użytkowników VIP przed procesem moderacji publikowanych treści. Wolno im więcej. Amerykański dziennik wyjaśnia, „że niektórzy użytkownicy znajdują się na białej liście” i mogą publikować materiały łamiące pewne zasady, na co zwykły użytkownik nie może sobie pozwolić.

The Wall Street Journal szacuje, że do 2020 r. liczba użytkowników objętych programem XCheck wynosiła 5,8 miliona. Gazeta konsultowała wewnętrzny dokument Facebooka. Jest mocno cyniczny wobec rzekomych równych zasad użytkowników. XCheck rzekomo chronił osoby publiczne przed nękaniem i obrażaniem. W rzeczywistości zwalniał ich od regulaminu.

To dlatego np. w 2019 roku program umożliwił futboliście Neymarowi umieścić na koncie dla swojej obrony zdjęcia nagiej kobiety, która oskarżała go o gwałt.

Raport mówi, że użytkownicy VIP zwykle nie są świadomi, że są traktowani w sposób szczególny. Po tych rewelacjach firma twierdzi, że pracuje nad naprawą programu. System ma na celu „dokładne egzekwowanie zasad dotyczących treści, które mogą wymagać większego zrozumienia”. Dodali, że „sam Facebook zidentyfikował problemy z kontrolą krzyżową i pracuje nad ich rozwiązaniem”.

Instead of holding high profile superspreaders of problematic content accountable (and giving their hyper-visible content more scrutiny), FB has been protecting them: https://t.co/IVlLzsbDIB

— Kate Starbird (@katestarbird) September 13, 2021