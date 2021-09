Niemcy. Impreza tylko dla zaszczepionych ogniskiem zakażeń COVID-19

Zaskakujące ognisko zakażeń na covidowej mapie Niemiec. Potwierdzono już 63 przypadki zakażeń koronawirusem wśród uczestników imprezy „tylko dla zaszczepionych” w Münster w kraju Nadrenia Północna-Westfalia.

O sprawie informuje „Bild”. W czwartek wciąż mówiono o co najmniej 26 zakażonych, w piątek liczba ta musiała zostać skorygowana do 39, w poniedziałek do 63.

„Według miasta osoby dotknięte chorobą to głównie osoby zaszczepione. Zgodnie z wiedzą urzędu ds. Zdrowia, przebieg choroby do tej pory był łagodny lub bezobjawowy. Z Münster pochodzi 46 zakażonych osób” – podaje „Bild”.

Do zakażeń miało dojść podczas imprezy na 380 gości, na którą wstęp mieli tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy.

Departament zdrowia zalecił wszystkim gościom imprezy przeprowadzenie testu w ramach odpowiedzialności obywatelskiej. W przypadku wystąpienia objawów zakżenia koronawirusem, goście przyjęcia powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Władze Münster od samego początku są za zasadami segregacji sanitarnej, które jest de facto dyskryminacją osób niezaszczepionych. Trudno wierzyć, by opisywane wydarzenia zmieniły pogląd włodarzy na tę kwestię.

Źródło: Bild